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Суд в Москве заочно приговорил писателя Глуховского к восьми годам колонии

18:30
  • понедельник
  • 07 августа 2023

Автор популярной серии книг "Метро 2033" объявлен в международный розыск

Писателя Дмитрия Глуховского* заочно приговорили к восьми годам лишения свободы по уголовному делу о распространении фейков о Вооруженных силах России, передает информагентство "Интерфакс" со ссылкой на официальное заявление пресс-службы Басманного суда Москвы.

Писатель Глуховский объявлен в розыск
На блогера Александра Шпака завели дело о дискредитации ВС России

Изначально сторона обвинения запрашивала для автора "Метро 2033" девять лет колонии. Помимо этого, суд запретил писателю пользоваться интернетом сроком на четыре года, отметили в пресс-службе.  

При этом в районном суде подчеркнули, что срок наказания Глуховскому* будет исчисляться с момента его задержания на территории России. Уточняется, что на данный момент писатель находится в международном розыске.

*Внесен в реестры средств массовой информации и лиц, исполняющих функции иностранных агентов.

Ранее в Тверском суде Москвы сообщили, что на популярного блогера Александра Шпака составили протокол о дискредитации ВС России. По данным суда, сотрудники правоохранительных органов завели дело на эпатажного блогера после появления в его социальных сетях постов, в которых он крайне негативно высказывается о деятельности российских военных в зоне СВО.      

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