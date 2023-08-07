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"Предсказуемо": Пушков прокомментировал итоги саммита по Украине в Джидде

18:58
  • понедельник
  • 07 августа 2023

Страны Запада не смогли сформулировать единое мнение по урегулированию конфликта на Украине

Недавний саммит в Саудовской Аравии не смог объединить мнения стран относительно урегулирования конфликта на Украине. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.

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"Говоря об итогах встречи в Саудовской Аравии, которая предсказуемо закончилась без общего заявления", - написал Пушков.

При этом политик подчеркнул, что страны-участницы прошедшего на прошлой неделе саммита в Джидде не смогли объявить единую "формулу мира" по урегулированию украинского кризиса. По его словам, приглашенные на саммит лидеры обошлись цитированием "ритуальных принципов" ООН и других международных организаций.   

Он также добавил, что стремление "либеральных" медиа стран "коллективного" Запада выдать итоги саммита в качестве сенсации не соответствуют реальному положению дел.

Ранее в МИД России сообщили, что "формула мира" Зеленского – бессмысленный ультиматум России, который нацелен на затягивание боевых действий на Украине. По мнению российских дипломатов, такими действиями киевский режим и страны "коллективного" Запада пытаются принизить значение мирных предложений других стран.

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