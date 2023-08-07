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В Эстонии отказались высылать граждан России по примеру Литвы и Латвии

19:21
  • понедельник
  • 07 августа 2023

Депортация затронет лишь тех россиян, которые "угрожают" национальной безопасности страны

Власти Эстонии не планируют высылать российских граждан из страны по примеру Латвии и Литвы. Об этом в интервью новостному порталу ERR заявил глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс.

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"Эстония не будет применять подобные меры", - заявил Ляэнеметс.

При этом высокопоставленный чиновник подчеркнул, что власти Эстонии никогда не обсуждали возможность депортации граждан России из страны. По его словам, "насильственной" высылке будут подвержены лишь те граждане, которые представляют реальную "опасность" для национальной безопасности страны.   

Он также добавил, что на сегодняшний день российские граждане все еще имеют возможность беспрепятственно получить вид на жительство в Эстонии. Какие-либо серьезные изменения в этом вопросе не запланированы, заключил министр. 

Ранее в МИД Финляндии сообщили, что власти страны приняли решение ужесточить правила въезда на свою территорию граждан России из определенных категорий. По данным дипломатов, ужесточение затронет не только студентов и предпринимателей, но и владельцев недвижимости в Финляндии.

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