ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

США провели учения по ядерной безопасности в Казахстане

19:53
  • понедельник
  • 07 августа 2023

В учениях принимали участие сотрудники Национальной гвардии страны

Американские военные провели квалифицированный курс по ядерной безопасности для военнослужащих Национальной гвардии Казахстана, передает издание "Лента.ру" со ссылкой на официальное заявление пресс-службы посольства США в Астане.

США не увидели намерений России применить ядерное оружие
Экс-разведчик США Риттер предупредил об угрозе применения ядерного оружия

По данным дипмиссии, учебный курс включал не только теоретические аспекты, но и практические упражнения по обеспечению ядерной безопасности страны. Уточняется, что в учениях принимали участие исключительно военнослужащие Национальной гвардии Казахстана.   

При этом в посольстве США подчеркнули, что американские специалисты продолжат сотрудничество с представителями Национальной гвардии не только для создания современной учебной программы по ядерной безопасности, но и для обеспечения "защиты" ядерных объектов страны.

Ранее офицер разведывательных войск США Скотт Риттер заявил, что американские политики недооценивают угрозу применения оружия массового поражения. По его словам, применение тактического ядерного оружия является одним из наиболее вероятных последствий империалистической политики Вашингтона.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Военнослужащий армии Казахстана
Военнослужащий армии Казахстана
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.