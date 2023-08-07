США провели учения по ядерной безопасности в Казахстане

В учениях принимали участие сотрудники Национальной гвардии страны

Американские военные провели квалифицированный курс по ядерной безопасности для военнослужащих Национальной гвардии Казахстана, передает издание "Лента.ру" со ссылкой на официальное заявление пресс-службы посольства США в Астане.

По данным дипмиссии, учебный курс включал не только теоретические аспекты, но и практические упражнения по обеспечению ядерной безопасности страны. Уточняется, что в учениях принимали участие исключительно военнослужащие Национальной гвардии Казахстана.

При этом в посольстве США подчеркнули, что американские специалисты продолжат сотрудничество с представителями Национальной гвардии не только для создания современной учебной программы по ядерной безопасности, но и для обеспечения "защиты" ядерных объектов страны.

Ранее офицер разведывательных войск США Скотт Риттер заявил, что американские политики недооценивают угрозу применения оружия массового поражения. По его словам, применение тактического ядерного оружия является одним из наиболее вероятных последствий империалистической политики Вашингтона.

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