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МИД России выразил Японии протест из-за проведения антироссийского форума

20:15
  • понедельник
  • 07 августа 2023

Токио поддерживает антироссийские настроения

Внешнеполитическое ведомство России выразило решительный протест Японии из-за предоставления площадки для проведения антироссийского форума в Токио, передает информагентство РИА Новости со ссылкой на официальное заявление пресс-службы МИД России.

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"Заявлен решительный протест в связи с предоставлением японскими властями официальной площадки для проведения в Токио встречи так называемого "Форума свободных народов пост-России"*, - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве подчеркнули, что такие действия японских властей не только подрывают внешнеполитический авторитет России, но и нарушают территориальную целостность страны. По мнению российских дипломатов, согласие действующего премьер-министра Японии Фумио Кисиды на проведение подобных мероприятий на территории страны указывает на антироссийские настроения в японском правительстве.

В ведомстве также добавили, что Москва предпримет ответные меры для предотвращения подобных провокаций в будущем.   

* Организация, признанная нежелательной в России.

Напомним, что несколько недель назад президент России Владимир Путин продлил до конца 2025 года действие специальных экономических мер в ответ на санкции стран Запада. По данным СМИ, документ вводит ограничения на вывоз из страны и ввоз в нее отдельной продукции и сырья.

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