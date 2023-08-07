Мишустин рассказал об улучшении инфраструктуры для детского отдыха

Уже в этом году в 30 субъектах построят 100 новых зданий

Около 3,5 миллиарда рублей правительство выделит компаниям сотовой связи для перехода на сети пятого поколений. Об этом на совещании с вице-премьерами заявил глава кабмина Михаил Мишустин, передает "ТВ Центр".

Эти средства также позволят мобильным операторам перейти на отечественное оборудование. Пользователи получат быструю и надежную связь.

Еще один вопрос - улучшение инфраструктуры для детского отдыха. Уже в этом году в 30 субъектах федерации построят 100 новых зданий. В них на каникулах смогут ежегодно отдыхать более 20 тысяч детей. На эти цели дополнительно выделят миллиард рублей.

Возводят в регионах и новые школы. Так, образовательные учреждения планируют достроить в республиках Калмыкии и Марий Эл, в Мордовии и Ставропольском крае, а также в Ярославской и Ульяновской областях.

"Действует профильный федеральный проект. Выделяются значительные ресурсы, которые позволяют создавать дополнительные места в системе общего образования. Сегодня перераспределим более 4,5 млрд рублей между регионами. Эти финансы помогут ускорить ввод почти 5 тыс. новых учебных мест в восьми субъектах Российской Федерации. Среди проектов, которые будут поддержаны, – школа в поселке Баянгол Республики Бурятия. Средства из федерального бюджета помогут решить там вопрос с ликвидацией аварийных образовательных учреждений. В списке также одна школа в Омске, на завершение строительства которой собственных средств у области не хватает", - сообщил Мишустин.

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