ВС России уничтожают военную технику НАТО в зоне СВО

Действия российских танкистов в зоне СВО обескуражили украинских военных. Об этом в интервью американскому журналисту Стивену Гарднеру заявил офицер разведывательных войск США Скотт Риттер.

Как отметил бывший разведчик, в Сети регулярно появляются видеофрагменты, на которых российские военные с легкостью уничтожают "передовые" вооружения НАТО, переданные ВСУ в рамках очередного пакета военной помощи. По словам военного аналитика, недавно ему удалось лицезреть, как танк ВС России в одиночку вывел из строя восемь украинских бронемашин.

"Военнослужащие ВСУ, честно говоря, растеряны из-за действий российских танкистов", - прокомментировал Риттер увиденный ролик.

При этом аналитик подчеркнул, что российские танкисты смогли одержать победу в неравном бою. По его словам, такие сражения в зоне проведения военной спецоперации на территории Украины "происходят постоянно".

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что киевский режим находится на грани краха из-за наступившего перелома в военной спецоперации. По его словам, провал украинского контрнаступления указывает на скорую гибель режима Владимира Зеленского.

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