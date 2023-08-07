"Союз" успешно вывел на орбиту новый российский военный спутник

Запуск состоялся в Архангельской области с космодрома "Плесецк"

Ракета-носитель "Союз-2.1б" сегодня успешно вывела на орбиту новый российский военный спутник. Об этом сообщило Министерство обороны.

Запуск состоялся в Архангельской области с космодрома "Плесецк".

Все системы сработали штатно. Со спутником установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортовые приборы функционируют исправно.

Аппарат принят на управление космическими войсками ВКС России.

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