Киевский режим благодарен США за предоставляемое ВСУ оружие
Американские власти обязаны в ближайшее время предоставить киевскому режиму дальнобойные ракеты ATACMS. Об этом в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Напомним, что несколько недель назад анонимный источник из Белого дома в ходе беседы с журналистами The New York Times заявил о возможности предоставления ВСУ дальнобойных ракет ATACMS. По словам собеседника издания, американские чиновники еще не приняли окончательное решение по данному вопросу.
"Мы призываем США предоставить ATACMS для усиления дальнобойных возможностей Украины", - заявил Кулеба, чьи слова приводит РИА Новости.
При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что представители киевского режима благодарны американским партнерам за регулярные поставки оружия и боеприпасов на Украину.
Ранее представитель МИД России Константин Гаврилов заявил, что передача ВСУ дальнобойных ракет ATACMS будет свидетельством абсолютной неготовности США к мирному урегулированию конфликта на Украине.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"