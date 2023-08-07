Киевский режим благодарен США за предоставляемое ВСУ оружие

Американские власти обязаны в ближайшее время предоставить киевскому режиму дальнобойные ракеты ATACMS. Об этом в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Напомним, что несколько недель назад анонимный источник из Белого дома в ходе беседы с журналистами The New York Times заявил о возможности предоставления ВСУ дальнобойных ракет ATACMS. По словам собеседника издания, американские чиновники еще не приняли окончательное решение по данному вопросу.

"Мы призываем США предоставить ATACMS для усиления дальнобойных возможностей Украины", - заявил Кулеба, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что представители киевского режима благодарны американским партнерам за регулярные поставки оружия и боеприпасов на Украину.

Ранее представитель МИД России Константин Гаврилов заявил, что передача ВСУ дальнобойных ракет ATACMS будет свидетельством абсолютной неготовности США к мирному урегулированию конфликта на Украине.

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