Европейская часть России изнывает от аномальной жары

А в Приморье, напротив, непрекращающиеся дожди привели к масштабным паводкам

Передвигаться по селу Пшеницыно Приморского края сейчас можно разве что только на лодке или на больших грузовиках. Проливные дожди затопили населенный пункт - под водой целые улицы. Сотрудники МЧС эвакуируют людей. Местные жители помогают друг другу быстрее покинуть опасное место

Чугуевский район принял на себя основной удар стихии. Подтопленными остаются несколько населенных пунктов. Из-за паводка у многих пропал урожай. Вода уже затопила подвалы и заливает первые этажи. Тем не менее покидать свои дома торопятся не все.

Вода размыла мосты. Для села Берёзовка временная переправа была единственной связью с большой землей. В поселке Восток подмыло грунт под дорожным полотном, и образовался провал.

"Продолжится развитие дождевых паводков с подъемом уровня воды до 1,5 м. На отдельных участках рек ожидается достижение критических отметок с подтоплением участков дорог, сельхозугодий и низководных мостов, хозяйственных объектов, низких мест населенных", - сообщили в МЧС России по Приморскому краю.

В Якутии, напротив, дождей крайне не хватает. Из-за засухи там бушуют крупные лесные пожары. Общая площадь объятой огнем тайги превысила 125 тысяч гектаров. Горит по большей части в труднодоступных местах. По земле к очагам не подобраться. Для тушения пожарные десантируются с вертолетов.

"Сюда приезжаем воздушным судном. Добираемся до пожара. Здесь очень много деревьев, корней. Копать практически невозможно. Тем более, здесь сухие ручья и камни под низом. С водой, конечно, здесь беда, но есть лужи, где мы набираем. То есть ручьи", - рассказал Михаил Турпанов, десантник-пожарный Красноярского авиаотделения ФБУ "Авиалесоохрана".

Жаркая сухая погода стоит на юге и в центральной части России. В степных районах Кубани столбики термометров перевалили за 40. У моря - в Сочи - не намного прохладнее - до плюс 37 градусов. Сотрудники МЧС советуют туристам и местным жителям меньше находиться под открытым солнцем.

Эти рекомендации касаются и москвичей. Причем в городе жарко не только от солнца, но и из-за раскалившегося асфальта. Коммунальные службы каждые два часа производят аэрацию воздуха и промывают дороги, чтобы полотно не деформировалось. Подмосковные пляжи забиты отдыхающими. Впрочем, для любителей летнего зноя времени понежиться на палящем солнце остается не так много.

Жара в столице продержится еще как минимум два дня. Лишь в середине недели станет заметно свежее. Температура не поднимется выше 25 градусов, а в выходные погода станет привычной для этого времени года.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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