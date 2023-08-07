"Больше оружия, ракет и самолетов": Подоляк выступил против переговоров с Россией

Киев в очередной раз отказался от переговоров с Москвой

Киевский режим выступает против дипломатического урегулирования кризиса на Украине. Об этом на своей странице в Twitter написал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Мы выступаем против любого сценария прекращения огня", - написал Подоляк.

При этом политик подчеркнул, что инициация мирного соглашения с Россией приведет к окончательному поражению не только Украины, но и всех западных стран. По его словам, такое развитие ситуации будет означать окончание гегемонии США и ЕС в сфере глобальной безопасности.

Он также добавил, что политическое руководство Украины "не видит смысла" в возобновлении переговорного процесса с Россией. Западные страны обязаны предоставлять Киеву больше оружия и боеприпасов для продолжения контрнаступления ВСУ, заключил политик.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Вашингтон обязан в ближайшее время предоставить Киеву оперативно-тактические ракеты ATACMS. По его словам, именно передача дальнобойных ракет ВСУ способствует продвижению украинских военных в зоне СВО.

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