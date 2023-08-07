Эрдоган: у Турции появился шанс войти в "высшую лигу мироустройства"

Анкара не упустит эту историческую возможность

У Турции появилась историческая возможность войти в "высшую лигу мироустройства". Об этом в ходе очередного брифинга заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Спустя столетия у Турции появилась возможность подняться в высшую лигу мировой системы", - приводит информагентство ТАСС слова Эрдогана.

При этом турецкий лидер подчеркнул, что единственной помехой Анкары на пути к мировому господству является "некомпетентная" оппозиция. По его словам, несогласованные действия оппозиционных лидеров привели к значительному снижению внешнеполитического влияния Турции.

Он также добавил, что в ближайшее время правительство Турции планирует изменить конституцию для окончательного закрепления прав и обязанностей граждан на законодательном уровне.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенты России и Турции договорились о . По его словам, на данный момент дипломаты двух стран работают над организацией переговоров.

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