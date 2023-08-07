ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Эрдоган: у Турции появился шанс войти в "высшую лигу мироустройства"

21:54
  • понедельник
  • 07 августа 2023

Анкара не упустит эту историческую возможность

У Турции появилась историческая возможность войти в "высшую лигу мироустройства". Об этом в ходе очередного брифинга заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.  

Зеленский и Эрдоган обсудили продление зерновой сделки
Песков высказался о месте встречи Путина с Эрдоганом

"Спустя столетия у Турции появилась возможность подняться в высшую лигу мировой системы", - приводит информагентство ТАСС слова Эрдогана.

При этом турецкий лидер подчеркнул, что единственной помехой Анкары на пути к мировому господству является "некомпетентная" оппозиция. По его словам, несогласованные действия оппозиционных лидеров привели к значительному снижению внешнеполитического влияния Турции.   

Он также добавил, что в ближайшее время правительство Турции планирует изменить конституцию для окончательного закрепления прав и обязанностей граждан на законодательном уровне.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенты России и Турции договорились о . По его словам, на данный момент дипломаты двух стран работают над организацией переговоров.   

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.