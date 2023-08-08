Минобороны показало новые кадры боевого применения Ка-52 "Аллигатор"

Вертолёты могут оставаться незамеченными для украинских средств ПВО

На краснолиманском направлении наши вертолётчики уничтожили бронированную технику ВСУ. Российское Министерство обороны опубликовало новые кадры боевого применения машин Ка-52 "Аллигатор".

Экипаж применил крайне эффективный ракетный комплекс "Вихрь -М". К месту выпуска снарядов вертолёты летят на предельно малой высоте и постоянно маневрируют, что позволяет им оставаться незамеченными для украинских средств ПВО.

Российские ударно-разведывательные машины Ка-52 по праву считаются лучшими в мире, их применяют для уничтожения множества типов целей, а команды инженеров и техников обеспечивают их круглосуточную готовность к боевым вылетам.

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