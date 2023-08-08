Уничтожил украинские танк и БМП: примеры мужества российских военных

Бойцы проявляют героизм

Информация о мужестве и профессионализме наших военнослужащих, участвующих в спецоперации по защите Донбасса.

Расчёт гаубицы Д-30 под командованием гвардии главного старшины Виталия Воронова в составе гвардии сержанта Сергея Устимова и гвардии рядового Александра Мануйлова в ходе освобождения одного из населённых пунктов уничтожил украинские танк и БМП, а также большое количество неонацистов.

Наши военные на протяжении долгого времени эффективно уничтожали объекты ВСУ благодаря выбору выгодной огневой позиции и хорошей маскировке и в итоге вынудили противника отступить.

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