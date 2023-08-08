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США одобрили отправку Украине первой партии танков Abrams

08:40
  • вторник
  • 08 августа 2023

Доставить их планируют к осени

В США одобрили отправку первой партии танков Abrams на Украину, сообщил телеканал CNN. По данным журналистов, речь о восьми машинах старой модификации.
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Доставить их планируют к началу осени. Позже Вашингтон планирует отправить ещё порядка 20 машин. Вместе с танками на Украину доставят боеприпасы, а также оборудование для заправки и ремонта.

Кроме того, уже сегодня американская администрация, как ожидается, объявит о выделении Киеву нового пакета военной помощи на 200 миллионов долларов. По данным СМИ, в него также включены противотанковые комплексы "Джавелин", боеприпасы для систем ПВО "Пэтриот" и управляемые ракеты.

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