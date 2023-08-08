Мощный ураган обрушился на Смоленскую область

Есть пострадавшие

Непогода продолжает терзать регионы центральной России. Мощный ураган минувшей ночью обрушился на Смоленскую область - двое детей пострадали, им потребовалась госпитализация.

По предварительным данным, в больницу попали две девочки, у них серьезные черепно-мозговые травмы. Шквалистым ветром в регионе повалило 125 деревьев, с некоторых зданий сорвало кровлю, перестали функционировать более 280 трансформаторов.

Без электричества остались около 12 тысяч человек, восстановительные работы уже ведутся, для поддержания работы соцобъектов задействовали 40 передвижных генераторов.

Мощный ливень накрыл накануне и Белгородскую область. Ураганный ветер поломал деревья и оборвал линии электропередачи. Повреждены также крупная база отдыха и множество автомобилей.

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