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Госдеп США отправил в Нигер Викторию Нуланд

08:13
  • вторник
  • 08 августа 2023

В африканской стране и.о. замгоссекретаря приняли прохладно

Отстранившие от власти президента Нигера военные прохладно отнеслись к визиту и.о. замгоссекретаря США Виктории Нуланд. Представитель госдепа по итогам своей поездки заявила, что  переговоры были "очень откровенными" и "довольно трудными".

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Во встрече с возглавившим Национальный совет спасения родины генералом Абдурахманом Тчиани посланнице США отказали. Не удалось Нуланд встретиться и со смещенным с поста президента Мохамедом Базумом.

Собеседниками замгоссекретаря стали новый министр обороны Нигера и трое его приближенных. По словам Нуланд, она ясно дала им понять, что на кону находятся отношения с Вашингтоном. И даже предупредила их об "угрозе группы Вагнер". Однако военные отвергли призыв США восстановить демократический порядок, приводит слова замгоссекретаря США ТАСС.

Об отстранении от власти президента Мохамеда Базума стало известно в конце июля. Главой сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества" стал командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани. Западные страны и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот, у них готов план военной интервенции в Нигер.

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