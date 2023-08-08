Госдеп США отправил в Нигер Викторию Нуланд

В африканской стране и.о. замгоссекретаря приняли прохладно

Отстранившие от власти президента Нигера военные прохладно отнеслись к визиту и.о. замгоссекретаря США Виктории Нуланд. Представитель госдепа по итогам своей поездки заявила, что переговоры были "очень откровенными" и "довольно трудными".

Во встрече с возглавившим Национальный совет спасения родины генералом Абдурахманом Тчиани посланнице США отказали. Не удалось Нуланд встретиться и со смещенным с поста президента Мохамедом Базумом.

Собеседниками замгоссекретаря стали новый министр обороны Нигера и трое его приближенных. По словам Нуланд, она ясно дала им понять, что на кону находятся отношения с Вашингтоном. И даже предупредила их об "угрозе группы Вагнер". Однако военные отвергли призыв США восстановить демократический порядок, приводит слова замгоссекретаря США ТАСС.

Об отстранении от власти президента Мохамеда Базума стало известно в конце июля. Главой сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества" стал командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани. Западные страны и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот, у них готов план военной интервенции в Нигер.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"