Российские войска продвинулись на несколько километров вглубь обороны ВСУ

ВС России начали наступление на Харьков, утверждают британские СМИ. Российские военные уже захватили несколько населенных пунктов в Харьковской области. В последние недели интенсивность штурмовых действий усилилась. Российские войска намерены взять под контроль северо-восточный регион Украины, пишет The Guardian.

По данным издания, российские силы перешли в наступление после череды поражений украинской армии на Запорожском направлении. Здесь ВС России в результате наступательных действий также удалось освободить несколько поселений.

В Минобороны России, в свою очередь, заявляют, подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение в Харьковской области. За последние трое суток продвижение российских войск на этом направлении составило 11 километров по фронту и более трех километров в глубину обороны противника, уточнили в военном ведомстве. Есть продвижение и на Купянском направлении, где были захвачены 11 опорных пунктов ВСУ, передает РИА Новости.

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