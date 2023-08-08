Собянин: В Бибирево и Алексеевском районе Москвы откроются новые спортивные комплексы с бассейнами

О проектах мэр рассказал в своем Telegram-канале

На северо-востоке Москвы появится несколько новых социальных объектов. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"В Алексеевском районе появятся два спортивных комплекса с бассейнами. Первый возводим за счет городского бюджета на территории одного из старейших столичных образовательных учреждений – школы-интерната №1 для обучения и реабилитации слепых. Объект готов на 75%, ведутся отделочные и фасадные работы, производится монтаж инженерных систем", – написал Собянин.

Также одобрен проект еще одного комплекса для занятий по плаванию, общефизической и силовой подготовке. В нем обустроят 25-метровый бассейн на 10 дорожек и шестиметровый для детей, а также зал сухого плавания. Здесь смогут заниматься более 170 человек в смену. Бассейны адаптируют для посетителей с ограниченными возможностями здоровья.

В Останкинском районе появится детский сад на 200 мест. На территории разместят игровые и физкультурные площадки. В Бабушкинском районе до конца года планируется завершить строительство детско-взрослой поликлиники на 750 посещений в смену.

В районе Бибирево строится спорткомплекс с тренажерным залом и двумя бассейнами – 25-метровым на восемь дорожек и детским для обучения плаванию. Территорию рядом с объектом озеленят и благоустроят.

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