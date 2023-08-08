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Собянин рассказал о главных проектах новой индустриализации Москвы

08:54
  • вторник
  • 08 августа 2023

Столичные власти активно занимаются этой темой

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал на своем сайте о главных проектах индустриализации столицы.

"В Москве должна быть сосредоточена высокотехнологичная индустрия, первоклассная, мирового уровня. И мы начали активно заниматься этим вопросом, понимая, что сами предприятия без нашей помощи в Москве, скорее всего, не смогут развиваться", – написал мэр.

Также Собянин опубликовал видео на тему индустриализацию столицы.

Мэр отметил, что начиная с 2018 года в городе начали активно развиваться индустрии, промышленность, новые технологии, наука.

"За последние пять лет мы нарастили свою экономику на 12%, что по большому счету в два раза больше, чем в среднем по России, и обеспечили двухкратный рост инвестиций. Помимо инвестиций в сферу услуг, банковскую и финансовую сферу, конечно, очень важно было вкладываться в промышленность", – сказал Собянин.

Тот тренд, который был на то, что предприятия уезжали из города, удалось изменить – теперь предприятия приезжают в Москву, только уже другого типа, подчеркнул глава города.

 

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