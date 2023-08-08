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Блинкен обвинил Россию в срыве зерновой сделки

09:08
  • вторник
  • 08 августа 2023

Российские поставки продовольствия госсекретарь назвал "каплей в море"

Вашингтон сделал все, чтобы разрешить вопросы Москвы об условиях зерновой сделки. Предложения российской стороне переданы, однако Россия не реагирует, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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По словам Блинкена, он написал письма банкам с объяснением, что США поддерживают экспорт российского зерна. Так что Москва не должна опасаться санкций - российское зерно, перевозка, страхование выведены из-под их действия, утверждает госсекретарь.

Поставки Россией бесплатного зерна африканским странам Блинкен назвал "каплей в море". Он утверждает, что этого недостаточно, чтобы решить возникшую от прекращения действия зерновой сделки проблему. По его словам, в рамках зерновой сделки экспортировались 20 миллионов тонн зерна, а нынешнее предложение российского руководства якобы касается только 50 тысяч тонн.

Ранее в Москве заявляли, что лишь незначительная часть вывезенного в рамках зерновой сделки продовольствия попадала в бедные страны. Основной груз шел в страны Запада и перепродавался. В ответ на просьбы из США разъяснить российскую позицию по зерновой сделке официальный представитель МИД Мария Захарова заявила: Россия требует выполнения второй части пакетной договоренности "черноморская инициатива" - зафиксированной на бумаге и заверенной генсеком ООН, передает РИА Новости.

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