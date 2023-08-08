Блинкен обвинил Россию в срыве зерновой сделки

Российские поставки продовольствия госсекретарь назвал "каплей в море"

Вашингтон сделал все, чтобы разрешить вопросы Москвы об условиях зерновой сделки. Предложения российской стороне переданы, однако Россия не реагирует, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По словам Блинкена, он написал письма банкам с объяснением, что США поддерживают экспорт российского зерна. Так что Москва не должна опасаться санкций - российское зерно, перевозка, страхование выведены из-под их действия, утверждает госсекретарь.

Поставки Россией бесплатного зерна африканским странам Блинкен назвал "каплей в море". Он утверждает, что этого недостаточно, чтобы решить возникшую от прекращения действия зерновой сделки проблему. По его словам, в рамках зерновой сделки экспортировались 20 миллионов тонн зерна, а нынешнее предложение российского руководства якобы касается только 50 тысяч тонн.

Ранее в Москве заявляли, что лишь незначительная часть вывезенного в рамках зерновой сделки продовольствия попадала в бедные страны. Основной груз шел в страны Запада и перепродавался. В ответ на просьбы из США разъяснить российскую позицию по зерновой сделке официальный представитель МИД Мария Захарова заявила: Россия требует выполнения второй части пакетной договоренности "черноморская инициатива" - зафиксированной на бумаге и заверенной генсеком ООН, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"