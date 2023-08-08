Российские врачи проводят сложнейшие операции прямо на передовой

Последние данные о ходе СВО

Российская авиация нанесла массированные удары по объектам неонацистов на пяти направлениях, сообщили представители Южной группировки войск. Ликвидирована техника западного производства. А в ДНР наши бойцы отразили серию атак украинских боевиков. Под Угледаром уничтожен пункт временной дислокации ВСУ и позиции миномётных расчётов.

На передовой - слаженная работа на земле и в воздухе. Экипажи ударно-разведывательных вертолётов Ка-52 "Аллигатор" подбивают БМП противника на краснолиманском направлении по чётким координатам.

Возвращаясь с задания, пилоты называют свою машину не иначе как хорошим боевым товарищем. Который благодаря своим компактным размерам среди всех ударных вертолётов может подойти к самой незаметной цели.

А это Артёмовское направление. В районе Клещеевки работают десантники. Противник не прекращает попыток взять населенный пункт, но наши военные под прикрытием группы охраны и пулеметного расчёта точным огнём из реактивных пехотных огнеметов "Шмель" поражают окопы и ДОТы, в которых прячутся украинские националисты.

На угледарском направлении с 6 утра российские военные "отбивают" населённый пункт Урожайное - враг предпринимает тщетные попытки закрепится на окраинах села. Продолжается успешное наступление нашей армии на купянском участке - это уже Сватово-Кременное направление. Продвигаются в окрестностях Карамзиновки, атакуют боевиков в Торском и в Серебрянском лесу. На запорожском направлении оттесняют врага из-под Старомайорского.

Пока бойцы выполняют поставленные перед ними военные задачи, медики сражаются за жизнь каждого раненого в операционных. Это кадры уникальной сложнейшей операции на сердце, проведённой в полевых условиях (см. видео).

Хирурги обнаружили поражающий элемент украинского игольчатого боеприпаса. Везти раненого, получившего настолько серьёзную травму, было нельзя. Бригада военных медиков Западного военного округа незамедлительно выдвинулась на передовую. Кусок гвоздя повредил лёгкое и застрял в артерии. Хирурги извлекли инородное тело.

Пока бойцы в белых халатах спасают жизни раненых, в редкие минуты отдыха на передовой находится время и для заботы о братьях меньших.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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