Обсуждать данные вопросы без участия России - пустая трата времени

Заявление Госдепа США об отказе России от переговоров по Украине является ложью. Так позицию Вашингтона прокомментировала официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова. Она напомнила, что американские власти сами приказали Владимиру Зеленскому прекратить переговоры с Москвой в апреле прошлого года. Непоследовательность в своих действиях становится одной из фирменных черт нынешней администрации США.

Едва российские и китайские корабли в рамках совместных учений появились близ Аляски, США направили туда 4 эсминца и патрульный самолет. Маневры стартовали несколько дней назад и продлятся до 13 августа, но до сих пор остаются одной из главных тем в американских медиа.

Нагнетание паники в американском обществе вокруг российско-китайских учений имеет вполне прагматичные цели. На фоне страшилок об агрессивном поведении Москвы и Пекина легче пройдет очередной слив денег налогоплательщиков в черную украинскую дыру.

США сегодня собираются объявить о выделении Киеву, который в одиночку противостоит ядерной державе и прикрывает собой весь мир, нового пакета военной помощи на 200 млн долларов. Ожидается, что в него войдут противотанковые ракетные комплексы, средства для разминирования и боеприпасы для ЗРК Patriot.

CNN со ссылкой на помощника министра армии CША по вопросам закупок сообщает: наконец-то первая партия танков Abrams одобрена к отправке на Украину. Старые модели подремонтировали и подкрасили. В зону конфликта американский металлолом должен прибыть к осени.

"Танки готовы. Теперь они должны быть доставлены в Европу, а затем на Украину вместе со всем, что к ним прилагается. Речь идет о боеприпасах, запчастях, топливном оборудовании и ремонтных средствах", - пишут СМИ.

Вооружаясь до зубов и выпрашивая еще больше оружия у запада, в глазах мировой общественности Киев пытается представить себя миротворцем. Носится по международным площадкам со своими фантазиями о репарациях от России. По итогам прошедшей в Саудовской Аравии очередной встречи подельники Зеленского вынуждены признать: оказывается, позицию Украины поддерживают не все.

"На переговорах в саудовской Джидде согласовали не все пункты киевской формулы мира. Если бы все страны выразили свое согласие, то к концу месяца Украина уже принимала бы саммит мира. Не удалось достичь согласия со странами Глобального юга по пункту об ответственности России", - заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Наш посол в США разъяснил, почему переговоры по Украине в Саудовской Аравии не приведут к результату. Обсуждать вопросы, касающиеся безопасности России и ее национальных интересов, без участия Москвы - пустая трата времени.

"Вашингтон попытался показать красивую картинку поддержки США со стороны государств "Глобального Юга" в стремлении изолировать Россию. Действия вашингтонских "миротворцев" не выдерживают никакой критики. Одни сплошные "двойные" стандарты: сперва исключают нашу страну из переговорного процесса, а затем публично обвиняют нас в нежелании участвовать в урегулировании конфликта, развязанного США и их сателлитами", - отметил Анатолий Антонов.

Такие же двойные стандарты США демонстрируют и в рамках зерновой сделки, требуя от Москвы ее возобновления. Вашингтон пытается прикрываться голодающими африканскими детьми, хотя львиная часть зерна уходит в богатые страны западной Европы.

Госсекретарь считает, что Штаты урегулировали претензии России вокруг банков, перевозок, страхования. Энтони Блинкен заявил, что лично написал письма в кредитные организации, разъясняя, что санкций не будет. Специально для тех, кто в Госдепе, наш МИД неоднократно заявлял: Москва требует полного выполнения российской части черноморских инициатив.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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