Британия открыла новую сверхсекретную лабораторию: что о ней известно

Ее построили рядом с Солсбери

Правительство Великобритании открыло новую сверхсекретную лабораторию, где будут исследовать смертельно опасные вирусы и другие патогены. Якобы для борьбы с новой возможной пандемией. Объект построили рядом с пресловутым Солсбери - на территории военного комплекса. Что же на самом деле будут изучать или создавать в британской лаборатории?

Окруженная со всех сторон лесом сверхсекретная лаборатория минобороны Британии готовится к борьбе с новой мировой угрозой, так называемой "болезнью X", пишет "Дэйли Мэйл":

"Ученые согласны с тем, что следующая пандемия — это только вопрос времени, поскольку в недавнем правительственном отчете она названа одной из самых серьезных угроз для жизни".

Именно поэтому ученые уже приступили к разработке вакцины. Правда, от чего именно она будет, пока не знают. Сотрудники лаборатории готовят прототипы препаратов, которые можно будет адаптировать под "болезнь X" в течение 100 дней после ее возможного обнаружения.

"Патоген Х - это общий термин, используемый для описания того, что мы еще не знаем и что может вызвать миллионы смертей. Это новое неизученное инфекционное заболевание. И мы уже работаем над некоторыми наиболее вероятными инфекциями, чтобы успеть предотвратить их распространение", - говорит Дженни Харрис, глава Агентства безопасности здравоохранения Великобритании.

И с высокой долей вероятности предотвратить эпидемию. Лаборатория площадью 3000 квадратных метров примыкает к министерству обороны в Солсбери. На этой неделе британским журналистам неожиданно устроили целую экскурсию по еще закрытой территории.

А ведь совсем недавно это место было в центре внимания мировой прессы. Ведь именно в Солсбери якобы был отравлен британский шпион Сергей Скрипаль с дочерью. Обвинения посыпались на Россию. Тогда образцы странного вещества были отправлены в Портон-Даун. Этот комплекс был создан еще в годы Первой мировой войны. Здесь проводили испытания различных инфекций и вирусов, включая чуму, сибирскую язву, отравляющие газы. По некоторым данным, эксперименты здесь проводили как на военных, так и на мирном населении. Причем, многие люди об этом и не догадывались. В соцсетях о новых испытаниях центра представители мирового медицинского сообщества высказываются с настороженностью:

"Либо Россия или Китай разработали новое биологическое оружие, которого они очень боятся, либо Британия получили новое биологическое оружие, от которого у них еще нет лекарства".

"Мы знаем много инфекций, чувствительных к климату. И наблюдаем растущие показатели болезней, которые переносят, например, комары. Или та же лихорадка Денге. Мы живем в городах, много путешествуем и инфекции распространяются очень быстро", - говорит старший научный сотрудник Изабель Оливер.

Впрочем, пока британские ученые разработку новой вакцины от чего-то неизвестно выдают под соусом изменения климата. Эксперты не верят и говорят не о вакцине, а о создании вируса, еще опаснее, чем Ковид-19. И советуют готовиться к очередным громким новостям из Солсбери.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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