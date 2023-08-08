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В России проходит конкурс "Лучшие практики наставничества"

14:49
  • вторник
  • 08 августа 2023

Стартовал прием заявок от победителей региональных этапов

Как сделать работу предприятий более эффективной, привлечь на производство молодые кадры, оперативно передать им знания и опыт. Ответами на эти вопросы поделятся участники всероссийского конкурса "Лучшие практики наставничества".

Организаторы начали прием заявок от победителей региональных этапов. В этом году конкурс проходит в пяти номинациях. За звание лучшего поборются свыше 260 коллективов. Одна из основных целей данного мероприятия - изучение и широкое внедрение практик, позволяющих существенно повысить производительность труда в российских компаниях.

Конкурс организован Минэкономразвития в рамках нацпроекта "Производительность труда".

"Это очень классный, это очень хороший инструмент, действительно эффективный, для того чтобы обеспечить передачу опыта и знаний от опытных коллег к молодым специалистам, к тем, кто только приходит работать на предприятия и, соответственно, тем самым стимулировать производительность труда. То есть недостаточно просто внедрить практики, например, бережливого производства. Необходимо также обеспечить их передачу своевременную внутри предприятия от одних коллег к другим", - отметил Антон Ахиев, куратор всероссийского конкурса "Лучшие практики наставничества – 2023".

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