Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Димы Полуянова из Тольятти

Мальчику очень нужна ваша помощь

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Наш сюжет о 14-летнем Диме Полуянове из Тольятти. Около года назад ему поставили страшный диагноз - острый лимфобластный лейкоз. Мальчик уже перенёс несколько курсов химиотерапии. Но лечение не дало результат. Болезнь быстро прогрессирует. Теперь Диме требуется пересадка костного мозга. Чтобы подготовить организм ребёнка к этой процедуре, необходим специальный курс препаратов стоимостью свыше пяти с половиной миллионов рублей. Семья собрать такую сумму просто не в силах.

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Димы. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру Вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти далее по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Лечение нужно начать как можно скорее.

Вся эта аптека - для Димы, и он послушно принимает горсти таблеток по часам. Скоро будет год, как мальчик узнал, что смертельно болен. Жизнь его разделилась на "до" и "после". Вот Дима празднует долгожданное 14-летие в сентябре 2022-го, тогда еще никто ни о чём не подозревает. А потом - резкая слабость и странные боли по всему телу. Результаты анализов и диагноз стали для семьи шоком: острый лимфобластный лейкоз.

"Очень тяжело вспоминать, у меня земля ушла из-под ног, я чуть ли не упала, у меня вырвался плач дикий - муж подбежал, что случилось, а я даже объяснить не могу", - говорит Наталья Полуянова, мама Димы.

Лечение Диме дается очень тяжело. Сильные побочные эффекты, вплоть до онемения частей тела. Даже химиотерапия, увы, не помогает.

"Уже 11 месяцев мы находимся на лечении, было пройдено много высокодозных блоков химиотерапии, потому что первичный месячный курс химиотерапии не дал результата. Ремиссия не наступила", - рассказала Наталья Полуянова.

Из родного Тольятти семье срочно пришлось переехать в Санкт-Петербург. Здесь врачи делают все возможное, но Димин лейкоз очень быстро прогрессирует.

"На данный момент у Димы рецидив основного заболевания – острого лимфобластного лейкоза. На периферии мы имеем бластные клетки, в костном мозге также большое количество бластов - около 80%", - отметила Сабина Рябенко, врач-гематолог первого детского отделения трансплантации костного мозга ФГБОУ ВО "ПСПбГМУ им. И.П. Павлова".

Каждый день Дима проводит в больнице. Врачи внимательно следят за малейшими изменениями в организме. "Каждый день добавляется что-то – либо антибиотик, либо противогрибковая, поэтому мы можем прийти сюда на полдня, а в результате до 11 вечера прокапаться", - говорит папа мальчика Сергей Полуянов.

Но это лишь сдерживающая терапия и она помогает все меньше. Кардинальное лечение одно: пересадка костного мозга. Она возможна только тогда, когда удастся достичь ремиссии заболевания. Для этого Диме необходим специальный курс редкими и очень дорогими препаратами. Их стоимость - 5 602 137 рублей. Невозможная сумма для обычной российской семьи.

Дима не жалуется, но он угасает на глазах. Плохо ходит - болят кости. Ему все труднее просыпаться по утрам - мучают тошнота и головные боли. Родители поддерживают сына, как могут, стараются отвлекать от страшных мыслей. Дома, в Тольятти, Диму ждет младшая сестра - они очень дружат.

Они обещают вернуться как можно скорее. Но, к сожалению, сейчас это зависит не от них. Семья умоляет неравнодушных людей откликнуться - больше помощи ждать неоткуда.

"Очень надеемся, очень верим, что мир не без добрых людей, нам помогут собрать нужную нам сумму… Наш ребёнок сможет получить лечение", - сказала Наталья Полуянова.

4 сентября Диме исполнится 15 лет. Желание у мальчика только одно - чтобы скорее вернулась прежняя жизнь, без боли и страха перед завтрашним днем. И чтобы все стало, как раньше.

Ждать Дима не может, коварная болезнь быстро прогрессирует. И мальчику очень нужна ваша помощь. Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Дмитрия Полуянова, программа 1741

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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