ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Польша возобновила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба"

09:27
  • вторник
  • 08 августа 2023

Поврежденный участок восстановлен

Поврежденный участок нитки трубопровода "Дружба" восстановлен. Как сообщил оператор польского участка PERN, прокачка нефти возобновлена. В компании уточнили, что полная работоспособность участка была восстановлена вечером 7 августа.

В Польше из-за утечки остановлен нефтепровод "Дружба"
Стало известно о планах Зеленского атаковать нефтепровод "Дружба"

Нитка нефтепровода "Дружба" в направлении Германии была отключена из-за утечки на территории Польши 6 августа. Вторая ветка, по данным PERN, функционирует штатно.

Компании предстоит выяснить причины, которые привели к утечке на нитке. Для этого создана специальная послеаварийная комиссия, передает "Интерфакс". Как заявили в PERN, сейчас особое внимание сосредоточено на расчистке территории. Работают службы охраны окружающей среды вместе со специализированной компанией по рекультивации.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Нефть
Нефть
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.