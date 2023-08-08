Польша возобновила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба"

Поврежденный участок восстановлен

Поврежденный участок нитки трубопровода "Дружба" восстановлен. Как сообщил оператор польского участка PERN, прокачка нефти возобновлена. В компании уточнили, что полная работоспособность участка была восстановлена вечером 7 августа.

Нитка нефтепровода "Дружба" в направлении Германии была отключена из-за утечки на территории Польши 6 августа. Вторая ветка, по данным PERN, функционирует штатно.

Компании предстоит выяснить причины, которые привели к утечке на нитке. Для этого создана специальная послеаварийная комиссия, передает "Интерфакс". Как заявили в PERN, сейчас особое внимание сосредоточено на расчистке территории. Работают службы охраны окружающей среды вместе со специализированной компанией по рекультивации.

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