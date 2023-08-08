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Медведев напомнил США и их вассалам об итогах "пятидневной войны"

09:56
  • вторник
  • 08 августа 2023

Россия раздавит врагов

Соединенные Штаты сегодня ведут чужими руками преступную войну – так же, как и в августе 2008 года. Они снова пытаются стереть Россию с лица земли, против Москвы практически в открытую воюет вся система НАТО, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

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По словам Медведева, 15 лет за спиной недоумка Саакашвили стоял коллективный Запад, который уже тогда стремился раскачать ситуацию у границ России. Зампред Совбеза напомнил, что российские Вооруженные силы за пять дней быстро и жестко наказали "оборзевших националистов".

Грузия напала на Южную Осетию в ночь на 8 августа 2008 года. Россия выступила на защиту граждан республики, многие из которых имели российское гражданство РФ, и своих миротворцев. За пять дней российские войска дошли до Тбилиси.

Как написал Медведев в Telegram, у России сегодня достаточно сил, чтобы решить все задачи специальной военной операции. Враги будут раздавлены – как и в августе 2008-го. Россия добьется мира на своих условиях.

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