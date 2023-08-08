Судьба марионеток Запада заканчивается одинаково

Президента Украины Владимира Зеленского ждет та же судьба, что и бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили. Такое мнение выразил спикер Госдумы России Вячеслав Володин по случаю 15-й годовщины начала войны в Южной Осетии.

Он подчеркнул, что судьба ставленников Брюсселя и Вашингтона заканчивается одинаково – от них избавляются. Кроме того, на Западе уже устали от Зеленского и от "ненасытного киевского режима". По словам Володина, об этом уже открыто заявляются польские и британские власти.

"Саакашвили запомнился только жующим галстук. Он изгой, заключенный в тюрьме. То же самое ждет Зеленского", - написал он в своем Telegram-канале.

Сакаашвили был президентом Грузии в 2004–2013 годах. 8 августа 2008 года он отдал приказ ввести войска на территорию отделившейся Южной Осетии. В ответ Россия провела пятидневную военную операцию и признала независимость Южной Осетии.

Из Грузии Саакашвили уехал в 2013 году – к власти в стране пришла партия "Грузинская мечта", у которой к бывшему президенту накопилось много вопросов. Против политика на родине возбудили несколько уголовных дел, по некоторым из них он заочно осужден. Власти Грузии заявляли, что задержат Саакашвили, как только он пересечет границу.

В украинскую политику Михаил Саакашвили пришел весной 2015 года. Занимавший в ту пору пост президента Незалежной Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области. Осенью 2016-го политики рассорились: Порошенко заявил, что экс-президент Грузии не справляется со своими обязанностями. Саакашвили уволили, а позже и лишили украинского гражданства.

В мае 2019 года новый президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в указ экс-президента Петра Порошенко, в результате чего Саакашвили разрешили вернуться на Украину. В сентябре 2021 года политик вернулся в Грузию, где был задержан и посажен в тюрьму. Здоровье бывшего президента Грузии в заключении резко ухудшилось. Его отправили в клинику на лечение, но выпускать лечиться за границу отказываются.

В феврале 2023 года Тбилисский суд отказал в отсрочке наказания и освобождении Саакашвили по состоянию здоровья. Врачи и эксперты на процессе заявляли о множестве заболеваний у Саакашвили, однако власти убеждены, что осужденный симулирует.

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