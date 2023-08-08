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Сбитый ПВО украинский дрон повредил ЛЭП в селе под Белгородом

10:41
  • вторник
  • 08 августа 2023

Второй БПЛА успел сбросить взрывное устройство

Силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью. Фрагменты БПЛА повредили линию электропередачи, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

ВСУ обстреляли Белгородскую область из советских танков
Белгородское село обстреляли со стороны Украины

По данным губернатора, беспилотники атаковали село Журавлевка. Один БПЛА сбросил взрывное устройство, обошлось без последствий. Также противник атаковал село с помощью дрона-камикадзе, его сбила ПВО. Фрагменты сбитого беспилотника повредили линию электропередачи, сейчас ее уже восстановили, написал Гладков в Telegram.

Еще один беспилотник самолетного типа был сбит в Белгороде, на подлете к городу. Фрагменты дрона повредили крыши трех частных домов. Кроме того, по селу Нехотеевка ВСУ выпустили 6 артиллерийских снарядов. Никто не пострадал, разрушений нет.

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