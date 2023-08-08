Собянин рассказал о развитии электробусных маршрутов в Москве

С 2018 года электробусы перевезли больше 340 млн человек

На 90 столичных маршрутах курсирует 1184 электробуса. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, только в этом году экологически чистые машины вышли на 11 маршрутов: на 10 из них раньше ходили дизельные автобусы. Электробусы курсируют между районами на северо-западе, востоке и юго-востоке столицы.

"Скоро маршрутов станет больше: только на северо-западе до конца 2024 года планируем запустить еще 23. Это стало возможным благодаря открытию электробусного парка "Митино", – добавил Собянин.

С 2018 года электробусы перевезли больше 340 млн человек, отметил Собянин.

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