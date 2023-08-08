ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о развитии электробусных маршрутов в Москве

11:19
  • вторник
  • 08 августа 2023

С 2018 года электробусы перевезли больше 340 млн человек

На 90 столичных маршрутах курсирует 1184 электробуса. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, только в этом году экологически чистые машины вышли на 11 маршрутов: на 10 из них раньше ходили дизельные автобусы. Электробусы курсируют между районами на северо-западе, востоке и юго-востоке столицы.

"Скоро маршрутов станет больше: только на северо-западе до конца 2024 года планируем запустить еще 23. Это стало возможным благодаря открытию электробусного парка "Митино", – добавил Собянин.

С 2018 года электробусы перевезли больше 340 млн человек, отметил Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Электробус
Электробус
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.