В России за неделю госпитализировали 992 человека с COVID-19

Скончались 43 пациента

С 31 июля по 6 августа в России госпитализировано 992 заболевших коронавирусом. Об этом во вторник, 8 августа, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Выздоровели за неделю 3936 человек, скончались 43 пациента с коронавирусом.

В Москве за обозначенный период выявлен 701 заболевший коронавирусом, из них госпитализированы только 304. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 248 человек, в Московской области – 37.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 22980206 случаев заболевания, зарегистрировано 399897 летальных исходов.

С 23 мая ковид-статистика в России публикуется не ежедневно, а еженедельно. Свежая сводка выходит по вторникам.

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