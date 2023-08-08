ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России за неделю госпитализировали 992 человека с COVID-19

11:33
  • вторник
  • 08 августа 2023

Скончались 43 пациента

С 31 июля по 6 августа в России госпитализировано 992 заболевших коронавирусом. Об этом во вторник, 8 августа, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Выздоровели за неделю 3936 человек, скончались 43 пациента с коронавирусом.

В Москве за обозначенный период выявлен 701 заболевший коронавирусом, из них госпитализированы только 304. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 248 человек, в Московской области – 37.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 22980206 случаев заболевания, зарегистрировано 399897 летальных исходов.

С 23 мая ковид-статистика в России публикуется не ежедневно, а еженедельно. Свежая сводка выходит по вторникам.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Коронавирусный госпиталь
Коронавирусный госпиталь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.