МВД России сообщило о новой схеме мошенников с Украины

Россиян начали вовлекать в диверсионную деятельность

МВД России рассказало о новой тактике украинских телефонных мошенников.

Теперь они не только похищают деньги с карт россиян, но и пытаются вовлечь их в совершение терактов и диверсий. Как правило, аферисты начинают разговор с подозрительных переводов по карте. Затем они предлагают свою помощь. После того, как жертва осталась без средств, ее толкают на преступление, чтобы отомстить обидчикам или получить легкие деньги.

"Но каков бы ни был предлог, все заканчивается одинаково: требованием совершить поджог объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры", - говорится в сообщении МВД Медиа.

Этот прием мошенники стали массово использовать в течение последней недели. По всем зарегистрированным фактам поджогов проводятся расследования, правоохранительные органы разыскивают преступников и их пособников.

Полиция напоминает, что в России атаки на военные и стратегически важные объекты квалифицируются как диверсия или теракт. За это предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы.

"Если в отношении вас или ваших близких пытаются совершить или уже совершили противоправные деяния – как можно быстрее сообщите о случившемся в полицию", - предупредили в МВД.

Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что для борьбы против телефонных мошенников недостаточно "закручивания гаек" со стороны Центробанка. Нужно осваивать базовые принципы финансовой грамотности.

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