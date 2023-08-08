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"Жить Зеленскому недолго": в США рассказали о судьбе марионеток ЦРУ

11:08
  • вторник
  • 08 августа 2023

Украинскому лидеру не позволят уйти в изгнание

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не позволят уйти в изгнание. После всех провалов его ликвидируют спецслужбы США, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Он рассказал, как поступают спецслужбы со своими марионетками.

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Джонсон отметил в эфире YouTube-канала Redacted, что американские спецслужбы часто устраняют своих марионеточных лидеров в зарубежных странах - после того, как их полезность для США заканчивается. Эта участь скоро постигнет Зеленского, убежден бывший разведчик. Он отметил, что на Западе недовольны провалами ВСУ и неспособностью украинского политика организовать успешное контрнаступление.

Что касается способов устранения, то наиболее вероятным Джонсон считает взрыв в штаб-квартире Зеленского. Это можно выдать за удар российской ракеты. Но, скорее всего, по мнению экс-аналитика, ключевыми действующими лицами будут украинские военные - а именно главнокомандующий ВСУ Залужный.

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