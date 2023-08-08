ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В США признали, что русские поставили Украине шах и мат

12:05
  • вторник
  • 08 августа 2023

Слова Зеленского о возвращении Донбасса и Крыма –пустой звук

Высказывания Владимира Зеленского о возвращении Донбасса и Крыма – пустой звук. Этого никогда не произойдет, весь мир это знает, заявил американский радиоведущий Гарланд Никсон.

"На грани краха": в США сообщили о переломном моменте на Украине
Зеленский заявил о нежелании Украины переносить конфликт на территорию России

По словам Никсона, все заявления президента Украины не имеют под собой никаких оснований, так как страна уже близка к полному краху. Украине не помогут поставки истребителей F-16. Ей уже ничто не поможет, русские поставили Киеву шах и мат, заявил журналист на своем YouTube-канале.

Никсон подчеркнул, что у России –одни из самых лучших в мире авиация и флот.  У Украины, не располагающей подобными силами, абсолютно нет шансов на успех.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Украина
Украина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.