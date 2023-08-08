Слова Зеленского о возвращении Донбасса и Крыма –пустой звук

Высказывания Владимира Зеленского о возвращении Донбасса и Крыма – пустой звук. Этого никогда не произойдет, весь мир это знает, заявил американский радиоведущий Гарланд Никсон.

По словам Никсона, все заявления президента Украины не имеют под собой никаких оснований, так как страна уже близка к полному краху. Украине не помогут поставки истребителей F-16. Ей уже ничто не поможет, русские поставили Киеву шах и мат, заявил журналист на своем YouTube-канале.

Никсон подчеркнул, что у России –одни из самых лучших в мире авиация и флот. У Украины, не располагающей подобными силами, абсолютно нет шансов на успех.

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