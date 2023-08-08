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В Херсонской области пресечена попытка высадки украинского десанта

12:18
  • вторник
  • 08 августа 2023

Боевики уничтожены

В Херсонской области пресекли попытку высадки десанта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе казачьих лагерей.

Об этом во вторник, 8 августа, сообщил врио главы региона Владимир Сальдо. Российская армия уничтожила два украинских катера на левом берегу Днепра возле села Казачьи Лагеря.

"Находящиеся на них боевики оказалась в воде. Некоторые пытались вплавь вернуться на правый берег, но под плотным артиллерийским и стрелковым огнём не доплыл никто", - написал Сальдо в своем telegram-канале.

Боевиков ВСУ в районе села Казачьи Лагеря нет. Левый берег Днепра находится род защитой ВС России.

"Все, кто попытается высадиться, будут уничтожены", - подчеркнул врио Херсонской области.

Ранее ВСУ нанесли удар ракетами Storm Shadow по Чонгарскому мосту, связывающему Крым с Херсонской областью.

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