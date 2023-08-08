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Мэра Димитровграда задержали "при порочащих обстоятельствах"

12:51
  • вторник
  • 08 августа 2023

Он уволен в связи с утратой доверия

Правоохранительные органы задержали главу Димитровграда Ульяновской области Андрея Большакова.

Об этом во вторник, 8 августа, в своем telegram-канале сообщил губернатор Алексей Русских.

"Сегодня в Димитровграде при порочащих обстоятельствах работники силовых структур задержали главу города Андрея Большакова. К Большакову было много вопросов и претензий с нашей стороны", - написал он.

Большаков уволен в связи с утратой доверия. В ближайшее время будет назначен новый конкурс по выборам главы администрации. Другие подробности Русских не привел.

"Коммерсант-Волга" утверждает, что Большакова уличили в получении взятки в особо крупном размере. Его задержали в автомобиле, когда въезжал во двор администрации города. Мэр заблокировался в машине,  силовикам пришлось стрелять в воздух и выбивать стекло. По данным 73online, после обыска у него в машине нашли один миллион рублей.

Также задержан помощник губернатора Ульяновской области и посредник во взяточничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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