Десятки российских клиник присоединились к акции "Прекрасные глаза - каждому"

Цель благотворительной акции - расширить доступ граждан к офтальмологической помощи

Пройти бесплатную экспресс-диагностику зрения и получить необходимые медицинские консультации. Десятки клиник России присоединились к ежегодной благотворительной акции "Прекрасные глаза - каждому".

Она приурочена ко дню рождения выдающегося отечественного офтальмолога, академика Святослава Федорова. Человека, имя которого навсегда вошло в историю глазной микрохирургии.

Цель мероприятия - расширить доступ граждан к офтальмологической помощи. Так, все желающие смогут измерить внутриглазное давление, провести комплексную диагностику катаракты. А в случае выявления патологий специалисты порекомендуют лечение или назначат дополнительные обследования.

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