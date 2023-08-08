ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Десятки российских клиник присоединились к акции "Прекрасные глаза - каждому"

14:45
  • вторник
  • 08 августа 2023

Цель благотворительной акции - расширить доступ граждан к офтальмологической помощи

Пройти бесплатную экспресс-диагностику зрения и получить необходимые медицинские консультации. Десятки клиник России присоединились к ежегодной благотворительной акции "Прекрасные глаза - каждому".

Она приурочена ко дню рождения выдающегося отечественного офтальмолога, академика Святослава Федорова. Человека, имя которого навсегда вошло в историю глазной микрохирургии.

Цель мероприятия - расширить доступ граждан к офтальмологической помощи. Так, все желающие смогут измерить внутриглазное давление, провести комплексную диагностику катаракты. А в случае выявления патологий специалисты порекомендуют лечение или назначат дополнительные обследования.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Диагностическое обследование у офтальмолога
Диагностическое обследование у офтальмолога
Диагностическое обследование у офтальмолога
Диагностическое обследование у офтальмолога
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.