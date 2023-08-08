Собянин: С 2021 года в Москве построено более 50 железнодорожных путепроводов

Новые железнодорожные путепроводы заметно улучшают транспортную связанность районов

15 железнодорожных путепроводов будет запущено в этом году в Москве. Один из них уже открыли между Алтуфьевским и Дмитровским шоссе. А теперь там идёт строительство связки, которая соединит сразу несколько районов. Как идут работы, сегодня проверил мэр Москвы Сергей Собянин.

Над путями первого диаметра появились "крылья", а внизу - пространство для проезда: уже угадывается ширина будущей проезжей части - 22 метра. Новый шестиполосный путепровод свяжет Дмитровское и Алтуфьевское шоссе на севере столицы.

"До этого здесь проходило две насыпи, то есть пролетного строения железнодорожного не было - по одной проходила железная дорога Савеловского направления, другая - для товарных составов. Сейчас эти насыпи разработали и построили вместо них пролетные строения, чтобы мы могли под ж/д путями сделать дорогу и соединить три района между собой", - пояснил инженер-строитель Виктор Макаров.

Таким образом, улучшится транспортная ситуация в Бескудниковском районе, Отрадном и Восточном Дегунине. Пробег машин сократится вдвое. Раньше, чтобы попасть в соседний район, автомобилистам приходилось делать крюк в 8-10 километров через скоростной диаметр или МКАД. Проблему решает строительство дополнительной связки между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе. Появление новых переездов на севере мегаполиса мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал в своем блоге, а теперь ход работ вместе с руководством "РЖД" проверил лично.

"Железнодорожные пути - большое благо, что они есть в Москве, и на их основе мы создаем новую современную инфраструктуру, строим наземное метро. Это с одной стороны. С другой - крупные железнодорожные коридоры разрезают город, районы и это является проблемой. Транспортной проблемой, проблемой безопасности. Поэтому вместе с "Железными дорогами" в последние годы реализуем большую программу по строительству ж/д путепроводов. Всего за последние годы построено около полусотни таких путепроводов. В этом году запускаем 15", - сообщил Собянин.

"Строим вместе, программа комплексная. Связано это и с безопасностью движения, и с удобством для города. Люди быстрее перемещаются из района в район, и железная дорога не разрезает, а связывает город", - отметил Олег Тони, заместитель генерального директора ОАО "РЖД".

Длина нового участка - больше километра. Одновременно со строительством специалисты проводят и благоустройство - высаживают деревья и кустарники. В общей сложности будут приведены в порядок более 30 тысяч квадратных метров. Все работы в высокой степени готовности.

"Осталось проложить сеть дождевой канализации, устройство автомобильной дороги и сопутствующих инженерных коммуникаций - наружное освещение, светофорные объекты и другие", - сообщил Виктор Макаров.

Планируется, что новая дорога будет открыта уже в декабре. Она станет дополнительной связью между северным и северо-восточным округами, в которых проживают больше двух с половиной миллионов человек. А еще снизится нагрузка на ближайшие улицы и магистрали.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр"

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