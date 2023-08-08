В Москве проходят рейды по профилактике нарушений ПДД на электросамокатах

Самые распространённые нарушения - езда вдвоём и пересечение пешеходного перехода не спешиваясь

Более 330 ДТП с электросамокатами произошло в Москве с начала года. В результате аварий один человек погиб и свыше 350 получили травмы. Такую статистику сегодня привели в столичном управлении ГИБДД. Как правило, нарушители не спешиваются на пешеходных переходах, катаются вдвоём и даже с детьми. Какие меры принимаются в городе, чтобы навести порядок в пользовании СИМ?

Новогиреевская улица. Женщина на электросамокате с ребёнком пересекает оживлённый перекрёсток. Уже горит красный. На середине пути в них на скорости врезается курьер на велосипеде.

Аналогичная ситуация - мама с сыном передвигаются на одном самокате, правда, не по проезжей части. Их останавливают сотрудники ГИБДД, чтобы объяснить - это не по правилам. И выписать штраф.

И опять вдвоём на одном самокате. Опять инспекторы проводят профилактическую беседу с последующим штрафом. Нарушители признаются - о таком правиле не знали.

Это уже центр Москвы - здесь доставщика, не спешившегося на зебре, сбил автомобиль - водитель не успел затормозить. У человека за рулём, который переезжает нерегулируемый пешеходный переход, может просто-напросто не хватить времени среагировать - он уже начал совершать манёвр. И если у внезапно появившегося пешехода с его средней скоростью 5 км/ч шансы не оказаться под колёсами высоки, то на электросамокате при 20 км/ч они резко снижаются.

Инспекторам ГИБДД приходится устраивать такие рейды. То есть буквально на ходу останавливать людей и объяснять им правила дорожного движения.

"Рейды проходят на регулярной основе, так как водители электросамокатов не все понимают ответственность. Мы напоминаем им, выдаём листовки, брошюры, где описывается, где и как можно переезжать, какая ответственность предусмотрена за нарушение", - сообщил Александр Штыканов, временно исполняющий обязанности старшего инспектора группы по пропаганде ГИБДД УВД по СВАО.

Самые распространённые нарушения - как раз езда вдвоём и пересечение пешеходного перехода не спешиваясь. Но есть и другие, более экстремальные. Например, передвижение без рук или передача транспортного средства несовершеннолетнему. О правилах дорожного движения постоянно напоминают и компании-прокатчики. С момента регистрации на платформе человек берёт на себя полную ответственность, становясь участником дорожного движения. Если пользователь нарушает регулярно, его блокируют.

С 1 марта, когда водителей СИМ обязали соблюдать ПДД, в Москве заблокировали 7 тысяч аккаунтов, а к административной ответственности привлекли более 15 тысяч. Столичный департамент транспорта призывает сообщать о нарушениях. Необходимо сфотографировать самокат с номерным знаком, открыть приложение оператора, который им владеет и направить в чат поддержки фото, адрес, время и описание происшествия.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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