В Подольске проводится проверка после падения собаки из окна многоэтажки

Животное не удалось спасти

Московские полицейские выясняют обстоятельства падения домашний собаки в подмосковном Подольске. Спаниеля нашли под окнами многоэтажного дома на прошлой неделе. Его срочно отвезли в ветеринарную клинику, но спасти животное не удалось. Позже выяснилось, что питомец выпал из окна квартиры на 11-м этаже. И соседи подозревают, что руку к этому приложил сам хозяин собаки.

Под окнами дома на траве лежала собака. Тяжело дышала, не могла пошевелиться. То, что после падения с 11-го этажа она вообще выжила, казалось чудом. Как можно скорее ее нужно было доставить в клинику.

"Ужасно было смотреть в глаза этой собаке. Это русский спаниель. Ну, во-первых, она была в шоке. Она пыталась встать, куда-то бежать идти. Здесь уже были люди. Здесь был Саша. Житель этого дома, который оказал мне помощь, в том, чтобы принесли плед, чтобы переложить аккуратненько. Отвезти в клинику", - рассказал зоозащитник Игорь Арапетян.

Несмотря на все усилия ветеринаров, спасти породистого пса не удалось. Он не прожил и суток. "Поступила собачка в крайне тяжёлом состоянии. Мы экстренно провели рентген, УЗИ. На собачке были кровоподтёки, ссадины. Каких-либо явных открытых ран не было, но были выявлены на рентгене переломы", - сообщила ветеринар Наталья Свиринова.

Соседи не могут сдержать слёз. По их словам, собаку попросту убили. Русский спаниель жил со своим хозяином в квартире на 11-м этаже. Мужчина якобы злоупотреблял алкоголем и в состоянии опьянения выбросил питомца из окна.

Соседи и зоозащитники сразу вызвали полицию. Хозяина собаки задержали. Жильцы дома утверждают, что это не первый случай, когда мужчина издевался над своим питомцем.

По словам юристов, подобные жестокие действия могут быть квалифицированы как преступление. "В уголовном кодексе есть 245 статья, которая устанавливает наказание за жестокое обращение с животными. И вот как раз данном случае деяния этого человека подпадают под ее первую часть как минимум. А если бы ещё суд установил, что он совершил это действие с применением садистских методов, а мне кажется, что выбрасывание из окна 11-го этажа - это и есть садистский метод, то здесь уже действует вторая часть этой статьи", - пояснил Юрий Корецких, исполнительный директор общественных организаций защитников животных.

А значит, живодёру может грозить реальный срок тюремного заключения. Пока же по факту происшествия проводится доследственная проверка.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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