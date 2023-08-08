Детеныш дельфина-афалины родился в "Москвариуме"

Его назвали Локи

Пополнение в "Москвариуме"! У черноморской афалины родился детёныш. Самку Ноту привезли в столицу почти год назад из дельфинариума Ялты. Оказалось, что на тот момент она уже была беременна. И вот спустя 12 месяцев, в июле, на свет появился маленький Локи.

Мама и сын не расстаются друг с другом. Нота кормит своего детёныша молоком, учит плавать и правильно дышать. Они находятся под круглосуточным присмотром специалистов и чувствуют себя прекрасно. Уже через пару месяцев Локи сможет попробовать на вкус настоящую рыбу.

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