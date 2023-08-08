Площадь пожара на заводе под Владимиром достигла 6 тысяч квадратов

Есть риск перехода огня на соседние здания

Предприятие по производству акриловых ванн горит во Владимирской области. Пламя охватило площадь в 5,8 тысяч квадратных метров, сообщили в МЧС России.

Информация о пожаре на предприятии на улице Первомайская, д. 2а в поселке Гигант Ковровского района поступила спасателям в 10:38. Сейчас пожарные стараются не допустить распространения огня на соседние здания.

Как сообщили в региональном главке МЧС, на месте происшествия работают 30 человек личного состава и 6 единиц техники. Данных о жертвах и пострадавших пока не поступало., передает "Интерфакс".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"