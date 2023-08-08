НАК предупредил о новых террористических угрозах со стороны Украины

Их источники – спецслужбы и нацформирования

Новые террористические угрозы сформировались на фоне проведения специальной военной операции. Они исходят, в основном, от украинских спецслужб и националистических формирований, заявил директор ФСБ РФ, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников.

Директор ФСБ отметил, что фиксируется все больше попыток вовлекать в преступную деятельность российских граждан и лиц, прибывающих с территории Украины. При этом активно используются интернет-ресурсы, пропагандируются идеи терроризма и неонацизма – и все это при содействии коллективного Запада.

По данным НАК, с 2019 года Роскомнадзор при участии правоохранительных и надзорных органов заблокировал 67 тысяч таких ресурсов, удалено более 300 тысяч террористических материалов. Правоохранительные органы и спецслужбы с февраля 2022 года предотвратили в России 188 террористических преступлений. В комитете подчеркивают, что требуется повысить эффективность работы по формированию неприятия молодежью идей терроризма, неонацизма, массовых убийств, передает "Интерфакс".

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