С начала года оформлено около 900 градостроительных планов земельных участков

Один участок может предусматривать несколько видов разрешенного использования

За семь месяцев Москомархитектурой выдано около 900 градостроительных планов земельных участков на строительство социальных объектов. Об этом рассказала председатель комитета Юлиана Княжевская.

"Статистика демонстрирует положительную динамику развития социальной инфраструктуры. Нередко один участок предусматривает несколько видов разрешенного использования. Чаще всего это объекты дошкольного, начального и среднего образования — более 500 ГПЗУ", — отметила Княжевская.

400 документов допускают строительство объектов среднего и высшего профессионального образования: училищ, техникумов, а также вузов и организаций по переподготовке и повышению квалификации. На 230 участках могут расположиться спортивные площадки.

Среди выданных ГПЗУ объекты культуры и досугового назначения — 216 документов. Еще 200 допускают строительство поликлиник и других элементов амбулаторной инфраструктуры.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"