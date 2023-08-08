Спасатели эвакуировали почти 200 человек из-за пожара во Владимирской области

Данных о пострадавших пока нет

Площадь пожара на предприятии по производству акриловых ванн во Владимирской области составляет 4,1 тысячи квадратных метров. Данные уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС – ранее там называли цифру в 5,8 тысячи квадратов.

Спасатели эвакуировали с места происшествия около 200 человек. По их данным, пострадавших в результате пожара нет. В региональном минздраве также сообщили, что пострадавших и госпитализированных нет. При этом на месте дежурят три бригады скорой помощи.

Пожар вспыхнул 8 августа на предприятии по производству акриловых ванн в поселке Гигант Ковровского района. Как пояснили в МЧС, возгорание началось в производственном и складском зданиях. Загорелась также продукция на открытой площадке. Тушение осложняется ветренной погодой, передает ТАСС.

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