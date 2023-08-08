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Ледник порозовел на Алтае

13:25
  • вторник
  • 08 августа 2023

Необычное явление заметили ученые Томского университета

В Республике Алтай ледник окрасился в розовый и красный цвета.

Необычное явление обнаружили ученые Томского государственного университета. Розово-красный цвет ледника вызвало цветения водорослей, передает РИА Новости.

"Скорее всего, это хламидомонада снежная - одноклеточные зеленые водоросли, способные существовать при низких температурах. В таком случае они выделяют красный пигмент, что позволяет им выживать", - рассказали в университете.

Такого массового скопления красных водорослей на ледниках не видели более 10 лет. Ученые считают, что это явление может ускорить таяние ледника, так как снижается отражающая способность его поверхности.

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