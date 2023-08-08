Ледник порозовел на Алтае

Необычное явление заметили ученые Томского университета
В Республике Алтай ледник окрасился в розовый и красный цвета.
Необычное явление обнаружили ученые Томского государственного университета. Розово-красный цвет ледника вызвало цветения водорослей, передает РИА Новости.
"Скорее всего, это хламидомонада снежная - одноклеточные зеленые водоросли, способные существовать при низких температурах. В таком случае они выделяют красный пигмент, что позволяет им выживать", - рассказали в университете.
Такого массового скопления красных водорослей на ледниках не видели более 10 лет. Ученые считают, что это явление может ускорить таяние ледника, так как снижается отражающая способность его поверхности.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"