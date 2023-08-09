Гороскоп на сегодня, 9 августа, для всех знаков зодиака

Уран в Тельце и ретро Венера во Льве атакуют друг друга

Овны

У вас меняется отношение к деньгам – значит, вы взрослеете и становитесь мудрее. Поищите блогеров, чьи финансовые успехи вас впечатляют, и подпишитесь на них.

Тельцы

Уран в вашем знаке и ретро Венера во Льве сегодня атакуют друг друга. Это угроза для семьи и дома: если вы захотите там все поменять, ничего хорошего из этого не выйдет!

Близнецы

Критики, недоброжелатели, сплетники сегодня активизируются против вас. С их стороны могут быть какие-то провокации – не ведитесь, но в то же время контролируйте.

Раки

Не давайте в долг друзьям, иначе своих денег вы больше не увидите! Вспомните также, не должны ли вы сами – если да, то обязательно верните все до конца августа.

Львы

Ретро Венера в вашем знаке меряется силами с Ураном, и вряд ли одержит победу. На работе, в бизнесе или социальных сетях могут произойти резкие перемены – следите за этим.

Девы

Один из самых неприятных дней месяца – он полностью непредсказуем. Лучшая тактика – залечь на дно и ничего не предпринимать, пока ситуация не изменится.

Весы

Друзья и группы единомышленников – сегодня это источник головной боли. Вы можете расстаться с близким человеком навсегда или впутаться в неприятный разговор с кем-то из бывших.

Скорпионы

Весь август вы учитесь справляться с разными стрессовыми ситуациями на работе. Если вам там совсем неуютно, то почему бы не поискать себе новое место?

Стрельцы

Если вы учитесь или учите, вам следует приготовиться к стрессам. В ближайшие дни могут произойти неожиданные события, которые потребуют неординарных решений.

Козероги

День принесет волнующие финансовые новости. Они будут касаться курсов валют или новых налогов – ожидаются перемены, под которые мы будем вынуждены подстроиться.

Водолеи

Если у вас дома тлеет конфликт, он достигнет апогея сегодня. Если же все хорошо, вам повезло – отблагодарите семью тортиком к чаю или покупкой приятных мелочей.

Рыбы

Если день пройдет вне дома, позаботьтесь о том, чтобы под рукой были привычные лекарства. Сегодня ваше здоровье может подвести, особенно нервная система.

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