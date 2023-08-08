Битва за Нигер набирает обороты

Запад отступать так легко не намерен

Как только ни пытаются убедить американцев в том, что в Украину, несмотря на полный провал ее наступления, нужно все-таки продолжать вливать миллиарды долларов. Вот свеженазначенный спикер ВСУ для западной аудитории - трансгендерная гражданка США Сара Эштон Чирилло - раскладывает все по полочкам: "Знаете ли вы разницу между нами и ними - украинскими воинами и русскими солдатами? Все очень просто. Мы - люди. А они - нет!".

А это - уже тяжелая артиллерия. Американскому зрителю показывают сущий фильм ужасов: совместные российско-китайские учения близ Аляски. Маневры вообще-то плановые, но США, нагнетая панику, уже направили туда четыре эсминца и патрульный самолет. В СМИ - истерика.

Клич "Злые русские идут!", да еще и объединившись с китайцами, сейчас очень кстати. Журналисты Washington Post как раз подсчитали, что США уже предоставили Украине помощь, объем которой превышает американскую поддержку любой другой страны за всю историю. Более 66 миллиардов долларов. И две трети из этого пошли на военные нужды. Столько Вашингтон не направлял ни в Израиль, ни в Иорданию, ни в Египет, ни даже на Тайвань.

"По мере того, как конфликт затягивается, американское общественное мнение о финансировании войны колеблется. Опрос исследовательского центра Pew, проведенный в июне, показал, что 44% сторонников республиканцев заявили, что Соединенные Штаты слишком сильно помогают Украине", - говорится в материале.

Чтобы лишний раз никого не раздражать, в Вашингтоне особо подчеркивают: средства в размере 200 миллионов долларов на новый военный пакет помощи Киеву появились в результате "допущенной ранее бухгалтерской ошибки", когда неправильно была подсчитана стоимость вооружения для ВСУ. Реальная сумма, дескать, оказалась меньше планируемой. А значит, на Украину едут противотанковые ракетные комплексы, средства для разминирования и боеприпасы для ЗРК Patriot. Кроме того, наконец одобрена к отправке первая партия танков Abrams.

Вооружая киевский режим до зубов, США при этом еще и требуют от Москвы возобновить зерновую сделку, которую Киев использовал, вопреки договорённостям в том числе и для военных поставок. Госсекретарь Энтони Блинкен договорился уже до откровенного вранья, заявив, что Вашингтон якобы урегулировал все претензии Москвы - вокруг банков, перевозок и страхования. Ложь эту американский чиновник, как водится, прикрыл стенаниями о голодающих детях Африки, до которых на самом деле дошло лишь 3 процента украинского зерна. Остальное, как известно, кормило и без того сытую Европу. И поэтому позиции Старого Света на Черном континенте тоже тают на глазах.

Вот, к примеру, газета Figaro публикует открытое письмо Эмманюэлю Макрону. Почти сотня французских сенаторов констатируют крах политики Пятой республики в Африке.

"Cегодня Нигер, вчера Мали, Центральноафриканская республика, Буркина-Фасо отвергли Францию, французские силы, французские предприятия. Континент больше не понимает Францию и все больше оспаривает ее роль. На смену вчерашней французской Африке приходит военная российская Африка, экономическая китайская Африка, а также дипломатическая американская Африка", - сказано в статье.

Впрочем, и у так называемой "американской Африки" тоже теперь проблемы. А именно - в Нигере после госпереворота. Перехватывать там инициативу у России и Китая отправили не кого-нибудь, а целого заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд. Знаменитые "печеньки" на сей раз, правда, не сработали. Прием заокеанской гостье был оказан крайне холодный. Пару часов с ней говорили генералы, к лидеру страны ее вовсе не пустили, а с бывшим прозападным президентом разрешили коротко пообщаться по телефону. Тем визит и кончился.

"Виктория Нуланд думала, что с Нигером можно так же, как с Украиной: положить в целлофановый пакет булочек и обдурить? Такого бананового режима, как в Киеве, больше не найти", - отметила представитель МИД России Мария Захарова.

Впрочем, битва за Нигер только началась. Запад отступать так легко не намерен. В Госдепе отметили, что целью поездки Нуланд было "объяснить, сколь многое поставлено на карту". Миссия, очевидно, провалилась, и вот уже французское радио RFI передает, что страны Африки готовятся направить в Нигер контингент из 25 тысяч военных, чтобы восстановить власть свергнутого президента. В США и ЕС эти планы, естественно, поддержали.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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