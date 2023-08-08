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Путин потребовал не затягивать с развитием малоэтажного деревянного домостроения

18:00
  • вторник
  • 08 августа 2023

Сейчас этим занимаются Минстрой и МЧС России

Владимир Путин во вторник провел совещание по развитию строительной отрасли, передает "ТВ Центр".

Как отметил президент, эта сфера приносит порядка 5% ВВП, а общий объем всех работ только в первом полугодии вырос на почти на 10 процентов. Речь идет не только о жилье. Сюда относится и возведение дорог. За минувший год построено и отремонтировано около 30 тысяч километров трасс в рамках транспортных коридоров Север-Юг, Восточный полигон, Транссиб и других.

Глава государства подчеркнул важность решения проблемы аварийного жилья. Из 3 миллионов квадратных метров ветхих домов люди переселены в новые квартиры. Действует и система льготных кредитов.

"С помощью льготных ипотечных кредитов за 7 месяцев текущего года примерно 400 тысяч улучшили свои жилищные условия. Так что ваша отрасль имеет чрезвычайно важное значение и для экономики страны, и для социальной сферы.Важнейшей задачей любой семьи - улучшить свои жилищные условия, а задача государства - чтобы эти цели достигались", - подчеркнул президент.

Кроме того, Путин потребовал не затягивать с развитием малоэтажного деревянного домостроения. Сейчас этим занимаются Минстрой и МЧС России. Президенту доложили, что планируется строительство высотных деревянных домов. Сейчас идет экспертиза.

Путин: "Я просил внести изменения в законодательство до 1 июня 2023 года – сделать более доступным строительство собственного деревянного домостроения. Пока это, к сожалению, не сделано".

Глава Минстроя Ирек Файзуллин: "Мы конструктивную часть всю завершили, то есть четырехэтажные индивидуальные деревянные дома мы можем строить. Сейчас у нас девятиэтажный жилой дом находится в экспертизе. Мы с пожарной службой должны завершить испытание девятиэтажного дома и получить право на то, чтобы деревянные девятиэтажные дома тоже строить". 

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